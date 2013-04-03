Найчастіше під час кібератак відбувається витік особистих і фінданих клієнтів - експерт

У результаті кібератак найчастіше (у 36% випадків) відбувається втрата інформації, яка містить відомості про клієнтів, а також фінансові дані. Про це свідчать результати дослідження, проведеного B2B International на замовлення компанії «Лабораторія Касперського» (Росія), повідомили УНІАН у прес-службі «Лабораторії Касперського».

Далі з невеликим відривом йдуть дані про співробітників, крадіжка або втрата яких спостерігається у 31% випадків.

Причиною витоку конфіденційної інформації можуть стати як зовнішні, так і внутрішні чинники. 35% IT-фахівців підтвердили, що в їхніх компаніях втрата даних сталася у результаті зараження шкідливими програмами - це одна з найбільш поширених зовнішніх загроз. На другому місці рейтингу найпоширеніших причин витоків - атаки з використанням електронної пошти (21%), а на третьому - фішинг (17%). Що стосується внутрішніх загроз, втрата важливих даних найчастіше буває викликана наявністю вразливостей у програмному забезпеченні, що використовується в компанії (25%).

Що стосується втрати даних з мобільних пристроїв, то 23% опитаних вказали серед причин витоку втрату телефону або планшета співробітниками, а 15% - крадіжку мобільного пристрою. У 13% ​​випадків важлива інформація потрапляла до чужих рук через недбалість - наприклад, у результаті відправки поштових повідомлень або СМС на невірні електронні адреси і номери.

Як зазначив керуючий директор «Лабораторії Касперського» в Україні, Молдові і Республіці Білорусь Олександр Савушкін, враховуючи різноманіття існуючих кіберзагроз, що призводять до втрати даних, «вкрай важливо, щоб компанії усвідомили необхідність впровадження багаторівневої системи захисту». На його думку, ефективне рішення для забезпечення корпоративної IT-безпеки повинне надійно захищати від зовнішніх і внутрішніх загроз за допомогою зручних і потужних інструментів: антивірусних технологій, корпоративних політик безпеки, методів запобігання витоку даних, засобів управління і безлічі інших функцій.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» - найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн дол.

Читайте також:

Робота Інтернету вже понад тиждень у світі сповільнилася через найбільшу в історії кібератаку