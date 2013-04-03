Придніпровська залізниця призначила додаткові поїзди до травневих свят

Придніпровська залізниця (ПрЗ) призначила три додаткові поїзди до травневих свят, повідомили УНІАН у прес-службі ПрЗ.

Поїзд Сімферополь-Київ № 282/281 призначено на 30 квітня - відправлення з Сімферополя о 19.00, прибуття до Києва 1 травня о 12.00. У зворотному напрямку - відправлення з Києва о 22.00, прибуття до Сімферополя о 13.43.

На 30 квітня також призначено додатковий потяг Сімферополь-Київ № 238/237 - відправлення з Сімферополя о 16.10, прибуття до Києва 1 травня о 09.30; Київ-Сімферополь - відправлення з Києва о 17.05, прибуття до Сімферополя о 09.10.

Поїзд Дніпропетровськ-Сімферополь № 502/501 - відправлення з Дніпропетровська 30 квітня о 21.30, прибуття до Сімферополя 1 травня о 06.45. У зворотному напрямку - відправлення з Сімферополя о 21.50, прибуття до Дніпропетровська о 06.32.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у зв'язку з проведенням ремонтно-колійних робіт на Кримському напрямку змінила час відправлення низки пасажирських поїздів на кримському напрямку в період 15-19, 22-26, 29, 30 квітня і 7, 8, 13-25 травня поточного року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів і понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3,2 тис. км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.