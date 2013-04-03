«Укрзалізниця» в січні-лютому нарахувала 146 млн грн компаніям за простій вагонів

Фахівці Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» за перші два місяці поточного року нарахували 146 млн грн за простій майже 950 тис. вагонів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Простій вагонів на під'їзних коліях підприємств у перші два місяці поточного року становив близько 25 годин, що на 2 години менше порівняно з аналогічним періодом 2012 року, проте проблема розвитку власної залізничної інфраструктури, під'їзних колій і ефективна організація роботи на великих промислових об'єктах залишається актуальною», - відзначила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема підприємства не виконують норми і значно перевищують час користування вагонами під вантажними операціями на під'їзних коліях.

«Рухомий склад затримується на під'їзних коліях довше, ніж має бути згідно з нормативами, ще і тому, що підприємства не розвивають свою залізничну інфраструктуру, особливо підприємства гірничо-металургійного комплексу», - цитує прес-реліз першого заступника начальника Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Івана Хор’якова. За його словами, багато підприємств купують власний вагонний парк, не маючи своїх колій для відстою незадіяних у перевезеннях вагонів, а платити залізниці за таку послугу не хочуть.

Тому співробітники «Укрзалізниці» закликають клієнтів правильно планувати перевезення, узгоджувати їх і скоротити час обробки вагонів під операціями розвантаження/завантаження з метою мінімізації фінансових втрат обох сторін.

У 2012 році «Укрзалізниця» стягнула за простої залізничної техніки понад 942 млн грн. Штрафні санкції за простій одного вагону становлять 160 грн на добу, водночас середньодобова прибутковість від задіяного в перевезеннях вантажів у межах України універсального вагону парку залізниць становить для критого вагону – 428 грн, платформи – 301 грн, піввагона - 848 грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України збільшила у 2012 році ефективність використання вагонів, перевищивши планові показники.