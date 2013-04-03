На впровадження швидкісного руху Дніпропетровськ-Сімферополь витратять 230,6 млн грн

Придніпровська залізниця (ПЗ) проводить комплекс робіт із впровадження проекту розвитку швидкісної залізничної інфраструктури на ділянці Дніпропетровськ-Сімферополь вартістю 230,6 млн грн, повідомила прес-служба Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, у цей час на ділянці ведуться технічні роботи і вже модернізовано 11,5 км колії, проведений середній ремонт 21 комплекту стрілкових переведень, замінено понад 1,2 тис. м батогів безстикової колії. Також ПЗ розпочала капітальний ремонт пасажирських платформ на перегонах Салькове-Сиваш та Плавні-Таврійськ.

Прес-служба повідомила, що 1 квітня на Придніпровській магістралі пройшли випробування міжрегіонального швидкісного двосистемні електропоїзди виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ЕКр1-002, який послідував через П'ятихатки, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Мелітополь та інші населені пункти за маршрутом Київ-Сімферополь і назад. У разі виділення коштів з держбюджету на придбання цього рухомого складу, із введенням графіка руху пасажирських поїздів на 2013-2014 рр. він може використовуватися на маршруті Дніпропетровськ-Сімферополь.

Вартість робіт, виконаних фахівцями різних служб і структурних підрозділів Придніпровської залізниці, на поточний момент перевищила 40 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.