Мінінфраструктури назвало дороги, де через підтоплення закрито проїзд

На Закарпатті станом на 6-ту год. ранку 3 квітня заборонено проїзд дорогою місцевого значення О-07-12-07 Ужгород-Демечі, км 18+000 між с. Геєвці та с. Тисянка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, причиною цього став перелив води через дорогу шириною 50 метрів висотою 5 см у зв'язку з підняттям рівня води у річці Латориця.

Ця ділянка дороги запроектована як переливна дамба, зазначається в повідомленні. Встановлено відповідні попереджувальні дорожні знаки.

Водночас рух транспорту дорогами державного значення забезпечено. На автошляхах загального користування працює 1564 одиниць техніки та 1019 дорожників, йдеться в повідомленні. Організовано цілодобове чергування із забезпечення керованого пропуску льодоходу та весняного паводку 2013 року.

Водночас, за даними Мінінфраструктури, у зв’язку з підтопленням мостів через річку Случ порушено доставку пошти до 3 населених пунктів Новоград-Волинського району Житомирської області. Доставку буде проведено після спаду рівня води.

Канали Бузько-Дніпровсько-Лиманський, Херсонський морський, Керч-Єнікальський та гирло «Бистре» працюють у звичному режимі.

Затримок поїздів через погодні умови немає. Аеропорти працюють у штатному режимі, поінформували в Міністерстві інфраструктури.