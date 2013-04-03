У Сокальському районі Львівщини підтоплені заводі і сільгоспугіддя, вода доходить до будинків

У Сокальському районі Львівської області внаслідок виходу річкових вод з берегів та танення снігу, зафіксовано затоплення заводів та низько розташованих сільськогосподарських угiдь.

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, за прогнозною інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 3–4 квітня існує небезпека часткового підтоплення житлових будинків та господарських об’єктів у населених пунктах Сілець, Межиріччя та Великі Мости Сокальського району.

Як зазначається у повідомленні, 2 квітня на річках басейну Західного Бугу продовжувалось підняття рівнів води та формування другої хвилі повені.

Станом на 6.00 3 квітня, рівні води в річках Рата і Солокія зросли на 0,1 – 0,5 м.

У Львівській ОДА повідомили, що з метою попередження виникнення надзвичайної ситуації, та недопущення істотного погіршення умов проживання людей, у місця підтоплень завезено 145 м3 породи та 25 м3 піщано-глиняної суміші для запобігання затопленню дороги у м. Великі Мости та житлових будинків в с. Межиріччя та с. Сілець, а також закладено 350 мішків піщано-глиняної суміші для укріплення дамб, берегів річок та потічків у м. Великі Мости, с. Межиріччя та с. Сілець; заготовлено 1200 мішків піщано-глиняної суміші.

Також, за наказом голови Сокальської райдержадміністрації, переведено комунальні та аварійні служби району в режим роботи «у надзвичайній ситуації», організовано цілодобове чергування у сільських радах населених пунктів Сілець, Межиріччя та у Великомостівській міській раді.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Львівщині відмічається погіршення погодних умов: йде мокрий сніг з дощем, сильні пориви вітру.