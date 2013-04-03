«Укрзалізниця» дозволила три помилки в іменному залізничному квитку

Під час оформлення проїзних квитків на поїзд допускається наявність щонайбільше трьох помилок у написанні імені та прізвища пасажира, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

Із впровадженням системи іменних залізничних документів касири вноситимуть іменні дані пасажира з його слів, без пред'явлення посвідчення особи, і тому «Укрзалізниця» допускає можливість неправильного написання імені чи прізвища пасажира.

«Під час оформлення квитка допускаються три помилки в написанні прізвища та імені пасажира. Якщо їх більше, пасажир має звернутися в касу, щоб там роздрукували проїзний документ без помилок», - цитує прес-служба начальника відділу вокзалів Придніпровської залізниці Івана Леводянського.

За його словами, квиток з більш ніж трьома помилками вважатиметься недійсним, і не даватиме право на посадку в поїзд.

Прес-служба також повідомляє, що із впровадженням системи іменних залізничних документів пасажирам забороняється переоформляти квиток зі зміненими у ньому прізвищем та ім'ям.

Усі, хто придбав квитки наперед (без внесення іменних даних) на дати після 6 квітня, не повинні пред'являти документи при посадці. Це стосується і тих, хто оформляв проїзні документи або зробить це в країнах СНД і Балтії, де немає «іменних» квитків.

Як повідомляв УНІАН, постанова №160 від 6 березня 2013 року «Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом» опубліковано на сайті Кабінету Міністрів України.

Вона зокрема передбачає впровадження іменних проїзних залізничних квитків на поїздах далекого слідування, при цьому документ, що засвідчує особу, необхідно пред'являти лише при посадці в поїзд, а не при купівлі квитка.