"Візз Ейр Україна" запустить рейс Київ-Дубаї в жовтні

Компанія «Візз Ейр Україна», перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, що ліцензована Державною авіаційною службою України, з 28 жовтня цього року розпочне виконувати рейси за маршрутом Київ-Дубаї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив генеральний директор «Візз Ейр Україна» Акош Буш.

За його словами, рейси виконуватимуться з аеропорту "Київ" (Жуляни) до нового аеропорту Дубаї, відкриття якого відбудеться в жовтні.

Рейс Київ-Дубаї виконуватиметься 4 рази на тиждень.

До того ж, генеральний директор "Візз Ейр Україна" відзначив, що компанія розглядає можливість виконання рейсів до Дубаї і з інших міст України.

"Це залежатиме від того, чи базуватиметься "Візз Ейр Україна" ще в якомусь регіоні, крім Києва", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Візз Ейр Україна» з липня почне виконувати рейси за маршрутами Київ-Вільнюс, Київ-Софія, Донецьк-Дортмунд.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, що ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air. У 2012 році авіакомпанія перевезла 630 тис. пасажирів, експлуатуючи 2 літаки Airbus A320. Третій літак авіакомпанії «Візз Ейр Україна» - Airbus А320 - почне виконувати рейси з початку літньої навігації - 31 березня 2013 року. Авіакомпанія планує перевезти близько 1,3 мільйонів пасажирів і збільшити авіапарк до чотирьох літаків Airbus A320 у 2013 році. Wizz Air є найбільшим лоукост-авиіперевізником у Центральній і Східній Європі. На цей момент авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16 баз за понад 250 маршрутами і 83 напрямками у 29 країнах.