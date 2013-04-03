До травневих свят призначили додатковий поїзд Донецьк-Сімферополь

Донецька залізниця у зв'язку зі зростанням попиту на перевезення до травневих свят призначила додатковий поїзд Донецьк-Сімферополь.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, поїзд № 569/570 сполученням Донецьк-Сімферополь з Донецька відправлятиметься 30 квітня, 5, 8 і 11 травня, із Сімферополя - 1, 6, 8 та 12 травня.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця (ПЗ) призначила до травневих свят три додаткові поїзди.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.