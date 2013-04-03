«Укрзалізниця» продовжила дослідну експлуатацію електропоїздів Hyundai і Skoda

Міжвідомча приймальна комісія «Укрзалізниці» ухвалила рішення продовжити дослідну експлуатацію десяти електропоїздів виробництва Hyundai Rotem і шести двоповерхових вагонних електропоїздів виробництва компанії Skoda Vagonka до 31 серпня поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця».

Згідно з повідомленням, міжвідомча приймальна комісія, до складу якої входять залізничники, представники «Державного науково-дослідного центру залізничного транспорту України», акредитованої лабораторії та інші, планує усунути всі виявлені недоліки при експлуатації електропоїздів компанією-виробником Hyunda Rotem Company до 1 червня поточного року.

Прес-служба відзначила, що дослідна експлуатація електропоїздів, на відміну від постійної експлуатації, дозволяє фахівцям з більшою періодичністю перевіряти надійність рухомого складу і зобов'язувати виробника усувати виявлені недоліки у встановлені терміни.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес».

«Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai 15 травня 2012 року.

Згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди, і протягом 5 років має виконати всі гарантійні зобов'язання із забезпечення якості ремонту і експлуатації.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються у рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема 85% загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея терміном на 10 років.

Використовуваними в Україні 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda оперує державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації і технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.