Придніпровська залізниця очікує отримати 57,7 млн грн компенсації за пільговий проїзд

Придніпровська залізниця розраховує отримати в 2013 році субвенції у сумі 57,7 млн грн на компенсацію пільгового проїзду у приміському сполученні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

"Керівництво підприємства запропонувало розпорядникам бюджетних коштів передбачити на 2013 рік субвенцію в сумі 57,7 млн грн на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій пасажирів у приміському сполученні", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що залізниця прагне співпрацювати з місцевими органами влади по частині процесу організації приміських пасажирських перевезень, до питань відшкодування компенсацій за пільгові перевезення пасажирів приміським залізничним транспортом в повному обсязі, здійснювали спільні інвестиції в оновлення приміського рухомого складу.

"Магістраль вже уклала 68 договорів з адміністраціями різних рівнів про відшкодування з місцевих бюджетів компенсацій за перевезення пільговиків у приміському залізничному сполученні на суму 33,8 млн гривень і продовжує роботу в цьому напрямку", - повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, відзначаючи, що необхідне повне взаєморозуміння сторін щодо збільшення річної суми субвенції, а також своєчасного та повного відшкодування збитків залізниці за послуги з перевезення пільговиків приміським залізничним транспортом.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця (ПЗ) за 2 місяці 2013 року збільшила перевезення пільговиків у приміському сполученні на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 880,4 тис. пасажирів.

Водночас за січень-лютий 2013 року ПЗ отримала 3,871 млн грн компенсації за перевезення пільговиків, у тому числі в лютому - 3,762 млн грн, що становить 49,9% від фактичної вартості перевезень пільговиків у приміському сполученні.

Місцева влада за останні 2 роки збільшили рівень компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні з 30% до 47,9%.

Зокрема, за 2 місяці 2013 року залізниці у приміському сполученні перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 42,8 млн грн, а компенсацію отримали в розмірі 20,5 млн грн, або 47,9% від необхідної суми.

Довідка УНІАН. Понад 70% усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні становлять пільгові категорії громадян. На залізницях України у повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян, які мають таке право згідно з чинним законодавством.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.