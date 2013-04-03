Затримки вантажів на залізничних прикордонних переходах у січні-лютому зменшилися на 21%

Затримки вантажів на залізничних прикордонних переходах у січні-лютому ц.р. порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 3202 вагони, або на 21% - до 11 739 вагонів, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

Як зазначили у прес-службі, середній простій затриманих вагонів протягом січня-лютого 2013 року скоротився на 0,39 доби - з 1,75 до 1,36 доби.

Удвічі покращилися показники роботи на прикордонних передавальних станціях Західної України (Львівська залізниця).

За інформацією прес-служби, за 2 місяці 2013 року на прикордонних передавальних станціях затримано - на Львівській залізниці - 4104 вагони, Південно-Західній залізниці - 4805 вагонів, Одеській залізниці - 15 вагонів, Південній залізниці - 1885 вагонів, Донецькій залізниці - 930 вагонів.

Із загальної кількості затриманих вагонів, вагони з експортними вантажами становлять 34,2%, з імпортними - 42,5%, з транзитними - 23,1%.

З вини вантажовласників затримано 4304 вагони (36,6% від загальної кількості), контролюючими органами затримано 1540 вагонів (13,2% від загальної кількості вагонів). Зокрема, 473 вагони затримала екологічна служба; 382 - карантинна служба; 456 вагонів (3,4% від загальної кількості) - 348 і 108 відповідно, - затримано працівниками санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служб після виявлення партії заражених зернових культур. Працівниками Державної Митної служби на прикордонних передавальних станціях затримано 229 вагонів.

Значно зменшилася кількість затримок з транспортно-експедиційних причин (відповідальність вантажовласників) - зокрема за 2 місяці 2013 року затримано лише 294 вагони (1027 за аналогічний період 2012 року).

Як повідомляв УНІАН, фахівці «Укрзалізниці» за перші два місяці цього року нарахували компаніям 146 млн грн за простій майже 950 тис. вагонів.