Грецька Aegean Airlines почала польоти до Ларнаки й Афін з Києва

Грецька авіакомпанія Aegean Airlines з 3 квітня відкрила рейси у напрямках Київ-Ларнака і Київ-Афіни з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни), повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту.

Перший рейс Афіни-Київ прибуває до «Жулян» 3 квітня о 15.30, виліт до Афін відбудеться о 16.10.

Прес-служба аеропорту повідомила, що перельоти виконуватимуться двічі на тиждень — у середу і суботу на авіалайнерах типу Airbus A320.

Як раніше повідомляв УНІАН, грецька авіакомпанія Aegean Airlines планує у 2013 році здійснити близько 250 регулярних рейсів з Києва до Салонік, на Родос і до Афін.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін було розподілено на аеропорт і авіакомпанію, і з цієї миті аеропорт існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-зали – 1,5 тис. кв. м.

Аеропорт «Київ» у 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів – на 83,5% більше, ніж у 2011 році. За підсумками 2012 року пасажиропотік аеропорту «Київ» на внутрішніх лініях становив близько 390 тис. пасажирів.

Компанія Aegean Airlines - найбільший грецький перевізник. Aegean Airlines є членом глобального альянсу Star Alliance.