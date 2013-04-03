Південна залізниця збільшила кількість рейсів потяга Харків-Ужгород на травневі свята

Південна залізниця (ПдЗ) збільшила кількість рейсів потяга № 225/226 Харків-Ужгород на великодні і травневі свята.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПдЗ, у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку в період великодніх і травневих свят, ПдЗ додатково призначила потяг № 225/226 Харків-Ужгород відправленням з Харкова на 28, 30 квітня та 3, 4, 5, 6, 8, 10 і 11 травня 2013 року і, відповідно, з Ужгорода - 29 квітня, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 і 12 травня.

Згідно з повідомленням, продаж квитків відправленням з Харкова на вказані дати вже відкрився. Про продаж квитків з Ужгорода пасажирам повідомлять додатково.

За необхідності ПдЗ і надалі призначатиме додаткові потяги та рейси на популярні маршрути.

Як повідомляв УНІАН, раніше ПдЗ почала продаж квитків на великодні і травневі свята на додатковий швидкий потяг № 225/226 Харків-Ужгород відправленням з Харкова на 27, 29 квітня і 1 травня, а з Ужгорода на 28, 30 квітня і 2 травня 2013 року.

На березневі свята 2013 року залізниці України призначили 6 додаткових потягів, у тому числі 4 потяги до туристичних центрів Західної України.

На новорічні та різдвяні свята в сезон 2012-2013 року додаткові потяги здійснили 212 рейсів.

Додаткові потяги для залізниць України є збитковими, оскільки їх заповненість не перевищує 50%.