Південно-Західна залізниця готується до весняного паводку

Співробітники Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) здійснюють комплекс робіт з підготовки до організації безпечного руху у період весняного паводку, повідомляє прес-служба ПЗЗ.

«У структурних підрозділах залізниці створено оперативні групи, які постійно здійснюють спостереження за небезпечними місцями, де у разі паводку можливий розмив земляного полотна. З метою посиленого прояву пильності під час проїзду небезпечних місць всі працівники локомотивних бригад ознайомлені з такими ділянками», - повідомила прес-служба, зазначивши, що загальна протяжність небезпечних місць, де можливий розмив земляного полотна, за напрямком залізниці становить 116,8 км.

За інформацією прес-служби, також визначено 32 особливо небезпечні місця в штучних спорудах і земляному полотні, за якими встановлений постійний нагляд з боку працівників дистанцій колій.

Як зазначає прес-служба, залізничники ПЗЗ завершили роботи з очищення від снігу отворів в межах малих штучних споруд та водовідводів для безперешкодного пропуску талих вод, а також провели підготовчий комплекс робіт з встановлення монопомп для відкачування води, створення аварійного запасу колійного щебеню та залізобетонних шпал (на 4 потягах) і підготовки вантажної техніки та необхідного інструментарію.

ПЗЗ також уклала угоду на проведення у разі потреби вибухових робіт для злому криги біля мосту 32 км ділянки Шостка - Новгород-Сіверський.

За словами прес-служби, зараз на території Південно-Західної залізниці не спостерігається розмивів і деформацій земляного полотна, але зафіксовано незначне підвищення рівня води у річках.

Довідка УНІАН. ПЗЗ займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.