Федерація роботодавців транспорту і профспілка робітників морської галузі підписали меморандум

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) і профспілка робітників морського транспорту (ПРМТУ) підписали меморандум про партнерство та співробітництво, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства інфраструктури.

Сторони домовилися, що спільно братимуть участь у розробці галузевих програм економічного і соціального розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів.

"Профспілки разом з роботодавцями будуть обмінюватися аналітично-довідковою інформацією і проводитимуть різноманітні спільні заходи, зокрема дослідження, конференції, круглі столи, прес-конференції тощо", - повідомляє прес-служба міністерства.

Також сторони утворили спільний орган - Двосторонню соціально-економічну раду у галузі морського транспорту. Вона здійснюватиме дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції.

«Об'єднання профспілок та роботодавців - це важливий загальнодержавний крок. Прийняті Закони «Про соціальний діалог», «Про колективні договори», а також закон «Про морські порти» відкривають нові перспективи, які пов'язані з істотними змінами для колективів. Тому, усвідомлюючи відповідальність, яка стоїть перед нами, ми шукаємо шляхи найкращої реалізації цих змін. А успіх будь-якого колективу залежить від співпраці роботодавців і профспілок, об'єднання інтересів роботодавців і найманих працівників», - підкреслив голова Федерації роботодавців транспорту України Орест Климпуш.

Згідно з повідомленням, профспілки та роботодавці мають намір також спільними діями допомагати створенню сприятливого ​​інвестиційного, правового та економічного середовища для ефективної діяльності підприємств морської галузі та потенційних інвесторів. В рамках взаємодії планується підготовка загальних матеріалів з метою реагування на поточну ситуацію та актуальні проблеми морської галузі.

Голова Профспілки робітників морського транспорту Михайло Кірєєв підкреслив, що "вперше в Україні партнерами стали сторони, які за своєю природою відстоюють різні інтереси".

Довідка УНІАН. Професійна спілка робітників морського транспорту України (ПРМТУ) - всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка діє на території України і об'єднує працівників морського транспорту.

Сьогодні Профспілка є членською організацією Міжнародної федерації транспортників (ITF), ETF, Міжнародної конфедерації профспілок водного транспорту, Федерації профспілок України. Метою діяльності Профспілки є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Профспілка робітників морського транспорту України є найчисленнішим всеукраїнським об'єднанням на підприємствах і в установах морського транспорту.

Конфедерація роботодавців України є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує галузеві Всеукраїнські об'єднання роботодавців.

Основною метою створення та діяльності Конфедерації є представництво і захист інтересів членів об'єднання - роботодавців та їх організацій - у економічних, соціально-трудових та інших відносинах.