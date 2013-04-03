Інтервал курсування міської кільцевої електрички буде зменшать

Найближчим часом на лінії міської кільцевої електрички в Києві додатково з’явиться два потяги, що дозволить зменшити інтервал руху.

Як повідомляє прес-службі Київської міської держадміністрації, про це голова КМДА Олександр Попов сказав у прямому ефірі на телеканалі «Київ».

Він зазначив, що попит на послуги міської електрички серед киян зростає. З часу запуску електричкою скористалися 15,7 млн пасажирів.

“Зараз на лінії налічується десять потягів, і найближчим часом ми додамо ще два. Це дозволить скоротити інтервали руху і поліпшить якість обслуговування. Звичайно, є деякі тимчасові труднощі, однак ми працюємо над тим, аби усунути недоліки та задовольнити потреби киян», – зазначив О.Попов.

Він також зауважив, що наразі тривають організаційні заходи з реалізації другої черги проекту «Міська електричка», у рамках якого передбачається відкриття додаткових вузлів з пересадки на платформах «Київська Русанівка» та «Протасів Яр».

В КМДА нагадали, що на виконання доручень уряду міська держадміністрація спільно з «Укрзалізницею» та «Південно-Західною залізницею» 4 жовтня 2011 року реалізували першу чергу спільного проекту «Міська електричка».

У його рамках організовано рух електропотягів київським транспортним кільцем із відкриттям 14 пересадочних вузлів (станцій, платформ).