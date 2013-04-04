IAG має намір купити 18 "літаків мрії" за 4 млрд доларів

Британо-іспанський авіаційний консорціум IAG має намір придбати 18 літаків Boeing 787 Dreamliner, каталожна вартість яких оцінюється в 4 мільярди доларів, з метою оновлення флоту свого британського підрозділу British Airways, повідомляє ПРАЙМ з посиланням на Financial Times.

У цей час середній вік використовуваних британським авіаперевізником літаків дорівнює 17 рокам, що робить його флот набагато старшим, ніж у конкурентів, таких як Emirates Airline і Air France-KLM.

Крім того, розглядається можливість придбання додаткових літаків для іспанської Iberia, однак, як наголошує авіакомпанія, остаточне рішення з цього питання приймуть тільки після завершення реструктуризації авіаперевізника. Iberia планує скоротити 3,1 тисячі співробітників, 16% штату, для скорочення витрат і повернення до рентабельності. Раніше компанія оголошувала про намічені звільнення 4,5 тис. осіб, проте план авіаперевізника зіткнувся із жорсткою критикою з боку профспілок і призвів до масових страйків співробітників.

У січні по всьому світу припинили польоти широкофюзеляжного двомоторного пасажирського літака Boeing 787, після того як рейс японської авіакомпанії ANA був змушений здійснити екстрену посадку через загоряння акумуляторних батарей. У цей час триває розслідування і пошук причин проблем що утворилися.

Холдинг IAG був утворений 24 січня 2011 року шляхом злиття британської авіакомпанії British Airways і іспанської Iberia. У цей час це один з найбільших світових авіахолдингів, у парку якого 408 літаків, що літають за 200 напрямками і перевозять 55 млн пасажирів щорічно. Штаб-квартира розташована в Лондоні, при цьому зареєстрована компанія в Іспанії.

Вoeing випускає широкий спектр цивільної і військової авіаційної техніки, є поряд із Airbus найбільшим виробником літаків у світі. Крім цього, компанія випускає широкий спектр авіаційно-космічної техніки військового призначення, розробляє космічні програми.