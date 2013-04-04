Залізниці в березні збільшили перевезення пасажирів до 33 млн осіб

Залізниці України в березні 2013 року збільшили перевезення пасажирів у порівнянні з попереднім місяцем на 6,45% - до 33,09 млн пасажирів, повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, пасажирообіг за звітний період становив 3,606 млрд пас. км. У дальньому сполученні - 2,3 млрд пас. км, у приміському – 1,306 млрд пас. км.

Серед пасажирських потягів у березні без відхилень від розкладу відправлено 98,6% і прослідувало 97,2% поїздів.

Як повідомляв УНІАН, перевезення пасажирів на залізничному транспорті, з урахуванням перевезень міською електричкою, в лютому 2013 року становило 30,9 млн пасажирів. При цьому в січні 2013 року перевезення пасажирів становило 32,3 млн пасажирів.