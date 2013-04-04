Залізниці в березні збільшили середньодобовий пробіг локомотивів на 5,7%

Залізниці України в березня 2013 року збільшили середньодобовий пробіг локомотивів на 5,7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 517 км.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), середньодобовий пробіг у березні 2013 року був на 8,4% більше, ніж заплановано.

Середньодобова продуктивність локомотивного парку в березні ц.р. зросла на 5,5% порівняно з 2012 роком - до 1,497 млн ткм брутто, що на 9% більше плану.

Середня вага вантажного поїзда в березні ц.р. становила 3,475 тис. тонн - на 0,8% більше, ніж роком раніше, і на 2,7% більше, ніж було заплановано.

Середній оборот вантажного вагона у березні п.р. становив 7,86 доби, що на 3,8% більше плану.

Середній оборот навантаженого вагона становив 7,85 доби - на 9,2% менше плану.

Як повідомляв УНІАН, середньодобовий пробіг локомотивів у 2012 році становив 480 км, що на 1,9% більше планового показника, і на 3% більше, ніж у 2011 році. Оборот вантажного вагона залізниць України в 2012 році становив 6,15 доби, що на 0,18 доби, або 2,9% більше планового показника.

«Укрзалізниця» очікує в 2013 році зростання обсягу вантажних перевезень у внутрішньому та експортно-імпортному сполученні на 2%, а також зростання обсягу перевезень у транзитному сполученні на 0,7%. Насамперед зростання очікується за рахунок перевезень будівельних вантажів і кам'яного вугілля у внутрішньому сполученні і на експорт.