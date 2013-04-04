Залізниці України в березні скоротили щодобове вантаження на 5%

Щодобове вантаження на залізницях України в березні 2013 року скоротилося на 4,96% - до 980 тис. тонн з 1,03 млн тонн у березні 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), щодобове вантаження зокрема на Донецькій залізниці становило 354,27 тис. тонн, на Придніпровській залізниці - 326,5 тис. тонн, на Південній залізниці - 78,94 тис. тонн, на Південно-Західній залізниці - 97,09 тис. тонн, на Львівській залізниці - 51,7 тис. тонн.

У березні 2013 року в середньому за добу вивантажувалося на 5,7% менше вагонів ніж у березні 2012 року - 15,305 тис. вагонів.

Обіг навантаженого вагона у березні становив 3,4 доби - на 0,3% більше планового завдання.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.