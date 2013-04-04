В Україні "сірий ринок" мобільних збільшився на 15-17%

Відсутність законодавчих норм, що дозволяють операторам відключати нелегально ввезені, крадені й т.п. мобільні телефони, призвела до того, що обсяг сірого ринку мобільних телефонів може становити сьогодні 15-17%. Про це повідомив начальник Українського державного центру радіочастот (УДЦР) Павло Слободянюк.

«На нашу думку, нинішній обсяг «сірих» мобільних телефонів на українському ринку може вже досягати від 15 до 17 відсотків», - цитує П.Слободянюка сайт УДЦР.

За його словами, причиною такого стану є відсутність норми законодавства щодо обов'язкового відключення терміналів, законність походження яких в Україні не підтверджена.

Розгляд розробленого законопроекту „Про внесення змін до Закону України „Про телекомунікації” щодо запобігання користуванню терміналами, законність ввезення яких на територію України не підтверджена” (реєстраційний номер № 9695), який має сприяти вирішенню цієї болючої проблеми, ВР України минулого скликання переносилося тричі. Внаслідок чого розроблені регуляторні процедури ввезення й експлуатації мобільних телефонів у повному обсязі не були реалізовані.

Як наслідок, за його даними, починаючи з другої половини 2011 року, спостерігається поступове зменшення кількості мобільних телефонів, які надійшли в Україну законним способом. У 2012 році їх кількість зменшилася, за оцінками аналітиків ринку, ще на 12-13% від попереднього року.

«Тобто відбувається збільшення обсягу «сірого» ринку», - зазначив П.Слободянюк.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), надходження до Держбюджету за рахунок податків і митних платежів лише від ввезення мобільних телефонів в Україну в 2012 році перевищили 1,1 млрд грн, що приблизно на 100 млн грн менше, ніж у 2011 році.

Забезпеченням реалізації процедур контролю ввезення з-за кордону мобільних терміналів займається автоматизована інформаційна система обліку терміналів на території України, створена УДЦР (першу чергу системи було введено в промислову експлуатацію 29 травня 2009 року). Всього протягом 2012 року УДЦР було оформлено до ввезення в Україну 8,927 млн мобільних терміналів.

Протягом 2011 року з-за кордону в Україну за дозволами УДЦР було ввезено 8,975 млн мобільних телефонів. Надходження до Держбюджету України становили понад 1,2 мільярда. За даними Держмитслужби в 2010 році офіційно було ввезено 9,99 млн мобільних терміналів. До Держбюджету України від ввезення мобільних терміналів надійшло майже 1,25 млрд грн.

Довідка УНІАН. УДЦР належить до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування: УДЦР виконує роботи, пов'язані з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення й виявленням джерел радіоперешкод тощо. До складу УДЦР входять 25 регіональних філіалів і Центр сертифікації.