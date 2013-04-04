Іллічівський порт у березні скоротив перевалку вантажів на 17%

Іллічівський морський торговельний порт, який входить до п'ятірки найбільших портів України, в березні скоротив перевалку вантажів на 17% у порівнянні з березнем 2012 року - до 1,056 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі порту.

Зокрема, за оперативними даними головної диспетчерської порту, в березні перероблено 435 тис. тонн генеральних, 113 тис. тонн наливних і 508 тис. тонн навалювальних вантажів.

Загалом з початку року портом перероблено 3,624 млн тонн вантажів, що нижче за показник першого кварталу минулого року на 251 тис. тонн. За 3 місяці нинішнього року порт прийняв 463 судна, і переробив 39,741 тис. вагонів.

«Серед основних номенклатурних позицій, за якими ми відчуваємо зниження обсягів вантажопереробки - перевалка сірки, чавуну і зернових вантажів. Основна причина такого становища - різкі коливання ціни на світовому ринку, в результаті чого в порт прямує тільки проданий вантаж у межах суднових партій. Крім того, на вантажопереробку зернових вантажів впливає неясна ситуація з квотами по експорту зерна. Не викликає оптимізму і той факт, що ми стоїмо на порозі щорічного сезонного спаду ділової активності в єврозоні. З цієї причини порт з року в рік показує вкрай низькі результати вантажопереробки в літній період», - цитує прес-служба слова начальника порту Олександра Грігорашенка.

Водночас, відзначається позитивна динаміка в переробці контейнерних вантажів. За перший квартал року портом перероблено 51043 TEU, що більше минулорічного показника на 10,4%.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року Міністерство інфраструктури України затвердило програму розвитку держпідприємства «Іллічівський морський торговельний порт», що передбачає збільшення потужності в 2,5 разу - з 30 млн тонн до 76 млн тонн на рік.

У 2012 році порт збільшив перевалку вантажів на 7,3% у порівнянні з 2011 роком - до 14,514 млн тонн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» (ІМТП) - універсальний міжнародний порт, один з найбільших у Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.

Річна проектна потужність ІМТП - понад 30 млн тонн, пропускна спроможність перевалки контейнерів - 1,15 млн TEU.

З 2007 року порт здатний забезпечувати одночасний прийом 3 океанських контейнеровозів місткістю понад 5 тис. TEU, завдовжки до 300 м.