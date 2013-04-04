Донецька залізниця підготувала важку колійну техніку до ремонтного сезону

Важка колійна техніка Донецької залізниці (ДЗ) готова до ремонтного сезону, повідомили УНІАН у прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, за розпорядженням начальника Донецької залізниці Миколи Рогова у центрі механізації колійних робіт, що знаходиться в Красноармійську, 2 квітня пройшов огляд важкої техніки.

Як повідомив начальник служби колій Донецької залізниці Мурад Джафаров, за результатами огляду важка техніка до сезону колійних робіт готова.

«Уся техніка сучасна, обладнана високотехнологічними пристроями. В екіпажах - кваліфіковані фахівці. За зимовий період ДЗ власними силами і різними видами ремонту підготувала 98 машин важкої колійної техніки, зокрема проведено середній ремонт 30 одиниць техніки та поточний ремонт 68 одиниць техніки», - сказав М. Джафаров.

Він зазначив, що серед задіяної техніки є такі машини, які призначені для глибокого очищення баласту, виправки та стабілізації залізничних колій і стрілкових переведень під час модернізації та капітального ремонту, для швидкої обробки баластної призми й перерозподілу щебеню, для нарізки та відновлення водовідвідних споруд, кюветів тощо.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.