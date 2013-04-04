Із середини січня близько 30% зерновозів не задіяні в перевезеннях

Близько 30% зерновозів не задіяні в перевезеннях із середини січня 2013 року через падіння заявлених зернотрейдерами обсягів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

"Дефіциту цього спеціалізованого рухомого складу немає", - зазначив заступник начальника Головного управління перевезень «Укрзалізниці» Петро Лимарчук.

За 3 місяці 2013 року залізничники завантажили 96,865 тис. зерновозів, здійснивши перевезення 6,1 млн тонн вантажів. Кількість зерновозів, що забезпечують перевезення, становить 12,214 тис. одиниць.

"Водночас у березні цього року щодоби завантажувалося на 298 зерновозів менше, ніж за аналогічний період минулого року, а в перших числах квітня - на 407 вагонів менше, ніж у 2012 році", - уточнили у прес-службі.

Також наголошується, що перевезення зерна має сезонний характер через різні обставини, зокрема і через бажання зернотрейдерів оптом вивезти врожай за короткий період часу, тому і спостерігається сезонний дефіцит вагонів.

За словами П. Лимарчука, зернотрейдери не поспішають закуповувати спеціалізований рухомий склад, як і не поспішають вкладати кошти в будівництво зерносховищ.

"Яскраво виражена сезонність використання, висока вартість вагонів і їх обслуговування роблять зерновози менш привабливими з точки зору інвесторів", - сказав, зазначивши, що з цієї причини всі вантажовідправники сподіваються на вагони залізниці.

У прес-службі підкреслили, що з наявним парком зерновозів "Укрзалізниці", а також за умови їх ефективного використання є можливість щодоби завантажувати 1200-1300 вагонів зерна, або 78-85 тис. тонн, і перевозити за місяць понад 2,5 млн тонн, а протягом року - більше 30 млн тонн вантажів. Водночас від вантажовідправників потрібно тільки складання основних місячних планів завантаження зерна, особливо на експорт, і стабільна рівномірна робота протягом року.

Згідно з інформацією Головного комерційного управління «Укрзалізниці», незважаючи на те, що тарифи на перевезення зернових вантажів жорстко регулюються державою, тарифи на перевезення зерна в Україні найнижчі. Зокрема, вартість перевезення 1 тонни експортного зерна на відстань 500 км в Україні становить близько 12 дол., у Росії - більше 18 дол., а в країнах Євросоюзу - від 27,5 до 61 дол.

Як повідомляв УНІАН, залізниці в січні 2013 року перевезли 2,05 млн тонн зерна і зернопродуктів, що на 1,8% менше, ніж у січні 2012 року.

У грудні 2012 року члени Української зернової асоціації (УЗА) направили офіційне звернення генеральному директорові "Укрзалізниці" Володимиру Козаку, а також Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству аграрної політики і продовольства з проханням вирішити ситуацію з нестачею вагонів-зерновозів для здійснення експорту.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11,5 тис., робочий парк зерновозів - 8650 вагонів, однак понад 20% інвентарного парку зерновозів перебуває за межами України.

Дефіцит вагонів-зерновозів через фізичне зношення рухомого складу в 2013 році становитиме 2 тис. штук, в 2014 році - близько 4,5 тис., а в 2015 році - понад 7,5 тис. зерновозів.