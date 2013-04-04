Кабмін затвердив зміни до порядку купівлі-продажу транспортних засобів

Кабінет Міністрів України на засіданні 3 квітня ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Постанова передбачає оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів безпосередньо в підрозділах Державтоінспекції, можливість продажу транспортних засобів без перереєстрації у випадку, якщо вони одержані у спадок.

Також скасують вимогу про необхідність зняття транспортних засобів із обліку для їх подальшого продажу через торгові організації.

Зазначається, що нормативний акт розроблено МВС у рамках виконання вимог Національного плану дій на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої указом Президента України.