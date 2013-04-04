«Бориспіль» перевів усі міжнародні рейси до терміналу D

З початку літньої навігації 31 березня 2013 року в аеропорту «Бориспіль» рейси всіх міжнародних авіаперевізників обслуговуються в новому терміналі D, повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, термінал D обслуговує 31 авіакомпанію, що виконує до 75 рейсів на добу, серед них: Air Arabia, Air Astana, Astra Airlines, «Аерофлот», «Армавіа», Air France, Azerbaijan Hava Yollari, Austrian Airlines, Alitalia, British Airways, «Білавіа », Air Baltic, Czech Airlines, Lufthansa, Estonian Air, El Al, Fly Dubai, Fly Georgia, KLM, LOT, Air Moldova, Norwegian Air Shuttle, Royal Jordanian Airlines, S7 Airlines, «Росія », Turkish Airlines, Turkmenistan Airlines, UtAir (Росія), UtAir Ukraine, Uzbekistan Havo Jullary, Scat Airlines.

Також протягом березня на обслуговування в терміналі D перевели рейси авіакомпаній «Аерофлот», EL AL, S7 Airlines, Azerbaijan Hava Yollari, Air Moldova, «Білавіа», Astra Airlines, Somon Air.

"Протягом квітня 2013 року заплановано переведення в термінал D авіакомпанії Ukraine Mediterranean Airlines, після чого буде здійснено переведення авіакомпаній «Міжнародні авіалінії України» і «Роза Вітрів», - повідомляє прес-служба.

Наразі проводяться заходи щодо забезпечення діяльності авіакомпаній при переведенні на обслуговування в новий термінал. Після завершення цього процесу весь міжнародний пасажиропотік, за винятком пасажирів бюджетних (лоукост) авіакомпаній, обслуговуватиметься в терміналі D.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. генеральний директор аеропорту «Бориспіль» заявив, що розглядає можливість залучення лоукостерів для оперування в терміналі F, в якому оперує авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.