Придніпровська залізниця у березні відремонтувала колій на 41,334 млн грн

Придніпровська залізниця (ПЗ) у березні 2013 р. відремонтувала 45,9 км колій на суму 41,334 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у ПЗ.

Основні ремонтно-колійні роботи проводилися на кримському напрямку. Зокрема, на ділянці Лозова - Сімферополь у березні модернізовано 11,5 км колій, виконано середній ремонт на 28,8 км колій. Крім того, відремонтовано 14 комплектів стрілкових переведень.

Капітальний ремонт за цей період виконано на 5,6 км колій (на ділянці Верхньодніпровськ - КПК, станціях Інгулець, Пришиб і Канкрінівка).

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році ПЗ планує спрямувати на ремонтно-колійні роботи 350,48 млн грн, зокрема, модернізувати 43,1 км колій, капітально відремонтувати 83,6 км, провести середній ремонт на 110 км, комплексно-оздоровчий - на 18 км колій.

У березні ПЗ планувала виконати ремонтно-колійні роботи на суму 36,509 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.