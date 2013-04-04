Придніпровська залізниця збільшила завантаження на 1,8%

Придніпровська залізниця у 1 кварталі збільшила завантаження на 1,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 27,79 млн тонн вантажів.

Про це УНІАН повідомили у ПЗ.

Зокрема, в січні-березні ПЗ завантажила у внутрішньому сполученні 16,511 млн тонн вантажів. З них кам'яного вугілля - понад 3,82 млн тонн, коксу - 303,5 тис. тонн, флюсів - більше 851 тис. тонн, залізної та марганцевої руди - 8,896 млн тонн (у т. ч. на експорт - 8,273 млн тонн) , чорних металів - близько 593 тис. тонн, брухту чорних металів - 211,6 тис. тонн; нафти і нафтопродуктів - 245,1 тис. тонн.

Обсяги завантаження будівельних вантажів становили понад 379 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 565,3 тис. тонн, цементу - 159 тис. тонн, зерна - 26,7 тис. тонн; продовольчих товарів - 24,2 тис. тонн, інших і збірних вантажів - 381,4 тис. тонн.

На експорт за 1 квартал ПЗ завантажила близько 11,279 млн тонн вантажів, у тому числі: коксу - 49,8 тис. тонн; руди залізної і марганцевої -7,36 млн тонн; чорних металів - понад 3 млн тонн; хімічних мінеральних добрив - 205,6 тис. тонн; будівельних вантажів - 484,9 тис. тонн; зерна - 74,8 тис. тонн; продовольчих товарів - 80,7 тис. тонн, інших і збірних вантажів - 383, 9 тис. тонн.

Протягом березня ПЗ завантажила понад 9,795 млн тонн вантажів, що на 1% менше, ніж у березні 2012 р. (9,898 млн тонн).

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.