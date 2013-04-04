Придніпровська залізниця перерахувала до бюджету та соціальних фондів 634 млн грн

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ПЗ) у січні-березні 2013 р. перерахувала до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів соціального страхування 633,959 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Зокрема, до держбюджету спрямовано 289,631 млн грн, до місцевих бюджетів - 101,335 млн грн, внески до державних цільових фондів соціального страхування становили 242,993 млн грн.

У березні цього року до бюджетів усіх рівнів та фондів соціального страхування ПЗ сплатила 192,669 млн грн. З них до держбюджету - 72,233 млн грн, до місцевих бюджетів - 37,103 млн грн, до цільових фондів соціального страхування - 83,333 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні 2012 р. ПЗ перерахувала до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів соціального страхування 694,553 млн грн. За 2012 р. цей показник становив більше 2,637 млрд грн

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. До складу підприємства входять чотири дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), перевізна робота виконується 248 станціями. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.