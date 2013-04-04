"Укрзалізниця" призначила безпересадний вагон Київ-Кіровоград-Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), враховуючи численні побажання пасажирів, з 31 березня 2013 року призначила курсування безпересадного вагона сполученням Київ-Кіровоград-Київ у складі потяга №76 сполученням Київ - Кривий Ріг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укразалізниці".

Згідно з повідомленням, безпересадний вагон відправлятиметься щодня у складі потяга №76 Кривий Ріг - Київ з Кіровограда о 23.36.

З Києва безпересадний вагон відправлятиметься щодня у складі потяга №76 Київ - Кривий Ріг і прибуватиме до Кіровограда о 05.52.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця (ПЗ) призначила три додаткові потяги до травневих свят, повідомили УНІАН у прес-службі ПЗ.

Потяг Сімферополь-Київ № 282/281 призначений на 30 квітня - відправлення з Сімферополя о 19.00, прибуття до Києва 1 травня о 12.00. У зворотному напрямку - відправлення з Києва о 22.00, прибуття до Сімферополя о 13.43.

На 30 квітня також призначено додатковий потяг Сімферополь-Київ № 238/237 - відправлення з Сімферополя о 16.10, прибуття до Києва 1 травня о 09.30; Київ-Сімферополь - відправлення з Києва о 17.05, прибуття до Сімферополя о 09.10.

Потяг Дніпропетровськ-Сімферополь № 502/501 - відправлення з Дніпропетровська 30 квітня о 21.30, прибуття до Сімферополя 1 травня о 06.45. Зворотно - відправлення з Сімферополя о 21.50, прибуття до Дніпропетровська о 06.32.