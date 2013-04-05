МАУ з 29 квітня розпочне польоти з Києва до Новосибірська

Москва. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 29 квітня розпочне польоти з Києва до Новосибірська.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі новосибірського аеропорту «Толмачово».

«У рамках весняно-літньої навігації з 29 квітня 2013 року поновлюються прямі польоти з Міжнародного аеропорту Новосибірськ («Толмачово») до Києва. Рейси до столиці України виконуватиме авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» на Boeing 737-800 щовівторка, щочетверга і щосуботи», - зазначається в повідомленні.

З 20 травня планується додати рейс щопонеділка, а з 16 червня – щоп'ятниці. З 3 липня очікується збільшення частоти польотів до 7 разів на тиждень (додадуться рейси щосереди і щонеділі).

Час вильоту з Новосибірська – 06:55, з Києва – 19:35 (вказано місцевий час).

Раніше на цьому маршруті рейси виконувала авіакомпанія «АероСвіт».

Міжнародний аеропорт Новосибірськ ("Толмачово") – найбільший за Уралом транзитний авіавузол на найважливіших напрямках між Європою і Азією. Пропускна спроможність на внутрішніх авіалініях – 1800 пасажирів на годину, на міжнародних – 750 пасажирів. Аеропорт має дві злітно-посадочні смуги. У 2013 році планує обслужити 3,7 мільйона пасажирів. Номінант премії World Routes Awards у категорії «Кращий аеропорт СНД 2012».

«Міжнародні авіалінії України» (МАУ) - провідна українська авіакомпанія, заснована у 1992 році. Основна діяльність «Міжнародних Авіаліній України» – це пасажирські і вантажні перевезення. Флот МАУ має 22 середньомагістральні літаки Boeing-737 різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».