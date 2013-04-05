На держкордоні відкриють низку нових пунктів пропуску

Прем’єр-міністр України Микола Азаров підписав розпорядження про відкриття низки пунктів пропуску через державний кордон.

Текст документа від 1 квітня № 187-р розміщений на Урядовому порталі.

Йдеться про відкриття міжнародних пунктів пропуску через держкордон для залізничного вантажно-пасажирського сполучення з постійним і цілодобовим режимом функціонування на кордоні з:

Російською Федерацією - Червона Могила, Квашине, Тополі, Козача Лопань, Зернове;

Республікою Молдова - Рені, Кучурган, Могилів-Подільський;

Республікою Білорусь - Виступовичі, Горностаївка, Щорс, Удрицьк;

Румунією - Вадул-Сірет.

Також ідеться про відкриття міжнародних пунктів пропуску через держкордон для автомобільного вантажно-пасажирського сполучення з постійним і цілодобовим режимом функціонування на кордоні з:

Російською Федерацією - Просяне, Ізварине, Юнаківка, Маринівка;

Республікою Білорусь - Сеньківка;

Румунією - Порубне;

Республікою Молдова - Сокиряни, Рені.