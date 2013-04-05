Ізмаїльському порту надали знижку

Міністерство інфраструктури України знизило тариф на переробку вантажів Ізмаїльському морському торговельному порту на 15%, щоб компенсувати падіння обсягів переробки вантажів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що належить металургійної компанії Ferrexpo.

Відповідний наказ Мінінфраструктури № 157 від 14 березня набув чинності з 5 квітня ц.р.

Згідно з наказом, Ізмаїльський порт зможе надавати 15-процентну знижку до акордних ставок для залучення вантажів трьох груп: продукції хімічної промисловості, тарно-штучних вантажів у пакетах і чорних металів.

Як повідомляв УНІАН, відповідне зниження тарифу Міністерство інфраструктури ініціювало в лютому поточного року у зв'язку із скороченням за підсумками 2012 року перевалки вантажів в Ізмаїльському порту на 41,3% порівняно з 2011 роком - до 2,907 млн тонн. Основною причиною падіння переробки вантажів стало зменшення перевалки залізорудної сировини Полтавського гірничо-збагачувального комбінату на 57,1%.

За оцінкою експертів відомства, введення понижуючих коефіцієнтів дозволить в 2013 році збільшити перевалку чорних металів, вантажів хімічної промисловості і тарно-штучних вантажів у порівнянні з 2011 роком удвічі, а в порівнянні з 2012 роком - утричі. Зокрема, за прогнозами Мінінфраструктури, в 2013 році Ізмаїльський порт зможе перевалити 600 тис. тонн металопродукції, 70 тис. тонн продукції хімічної промисловості і 30 тис. тонн тарно-штучних вантажів.

Додатковий дохід від перевалки цих вантажів може становити близько 19,9 млн грн.

Довідка УНІАН. ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" розвивається як багатопрофільний торговий порт для перевантаження залізнорудної сировини, вугілля, коксу, чорних і кольорових металів, паперу, целюлози, добрив, пілолесу, генеральних вантажів і т. д. До акваторії Ізмаїльського порту належить водний простір Кілійського гирла річки Дунай від 85 до 94 км.

Потужності порту дозволяють переробляти до 8,5 млн. тонн вантажів на рік.

Ізмаїльський порт має 24 причали загальною протяжністю 2618,6 м. Можливості причалів порту дозволяють приймати і ставити під вантажні операції судна з осадкою до 7 м, завдовжки до 150 м, завширшки до 30 м.