«Укрзалізниця» розповіла про переваги іменних квитків

Запровадження іменних квитків є ключовою складовою повного переходу Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці») на електронні квитки і повністю відповідає європейським стандартам обслуговування пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

«З 6 квітня всі квитки оформлятимуться із зазначенням прізвища та імені. Впровадження іменних проїзних документів і перехід на електронні документи збільшить конкурентоспроможність залізничного транспорту загалом», - сказав І.Бреус.

Він повідомив, що іменні квитки запроваджуються відповідно до рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України - постановою №160 від 6 березня 2013 року. Проект цієї постанови заздалегідь було розміщено на сайті Міністерства інфраструктури і тому ознайомитися з ним міг будь-який охочий. При цьому на потяги приміського сполучення і регіональні потяги на проїзних документах (окрім пільгових і безкоштовних) прізвище та ім'я особи не зазначаються, посадка здійснюється без пред'явлення документів, що посвідчують особу.

«Оформлення іменних квитків у касі проводитиметься зі слів самого пасажира і тому додаткові документи, за винятком документів, які підтверджують право на пільговий проїзд, не буде потрібно. Водночас під час посадки в потяг буде потрібен документ, що посвідчує особу», - пояснив І.Бреус, додавши, що перелік таких документів включає 19 найменувань – зокрема паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, водійські права, карта мігранта.

Як повідомляв УНІАН, з 6 квітня 2013 року оформлення проїзних документів на поїздку залізничним транспортом здійснюватиметься із внесенням до проїзного документа прізвища та імені пасажира. При оформленні проїзних документів з використанням мобільного зв'язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо прізвище та ім'я пасажира також вказує особа, що здійснює оформлення й оплату проїзного документа.

Водночас Мініфраструктури уточнило, що проїзні документи, придбані до набуття чинності цієї постанови, в яких не вказано ім'я і прізвище пасажира, є дійсними і посадка в потяг здійснюватиметься без пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Під час поїздки з дитиною до 14 років із собою потрібно мати проїзний документ та оригінал документа, який підтверджує вік дитини.

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