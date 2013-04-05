У березні через «ПриватБанк» купили понад 70 тис. залізничних квитків

У березні громадяни придбали через «ПриватБанк» понад 70 тисяч електронних залізничних квитків до Криму і на інші південні напрямки для поїздок на травневі свята, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, 30 березня квитки на найпопулярніші південні напрямки були розпродані, і з 3 квітня «Укрзалізниця» організувала додаткові потяги.

Також повідомляється, що з початку запровадження наприкінці 2011 року послуги продажу через банк залізничних квитків «ПриватБанк продав понад 715 тис. квитків, зокрема з початку 2013 року – понад 170 тис. Найбільшою популярністю серед клієнтів банку (60% клієнтів) під час купівлі квитків користуються сервіси банку в Інтернеті і мобільний додаток «Приват24», також використовуються термінали самообслуговування, відділення банку і мобільний номер 3700.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році за допомогою банку було продано понад 670 тис. електронних квитків на транспорт, зокрема 540 тис. – на залізничний. За підсумками року обсяги продажу квитків через сервіси банку зросли у п'ять разів.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягами активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку на початоку 2013 року були Геннадій Боголюбов - 33,83%, Ігор Коломойський - 33,77% і Triantal Investments Ltd. (Кіпр) - 24,99%.