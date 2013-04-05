Пасажирів закликають уважно оформляти проїзні документи

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») просить пасажирів бути уважними при оформленні іменних проїзних документів, які вводяться з 6 квітня для всіх напрямків (окрім приміських і регіональних поїздів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший заступник начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

За його словами, під час оформлення документа припускається не більше трьох помилок.

«У разі помилки у трьох знаках в імені і прізвищі допускається посадка пасажира у поїзд. Інакше квиток доведеться повернути, як недійсний», - сказав І.Бреус.

Він нагадав, що система повернення квитків передбачає повернення повної вартості квитка за 9 годин до відправлення поїзду і лише 10% вартості після відправлення поїзду. «Комісійний збір не повертається», - нагадав І.Бреус.

До того ж він наголосив, що якщо пасажир наперед не перевірив правильність даних у квитку, це залишиться предметом його особистої відповідальності. «Якщо людина не переконалася у правильності оформлення квитка, не відходячи від каси, то це її особиста відповідальність, і ніхто їй нічим не зобов'язаний. Є існуючий порядок оформлення перевезень, там чітко прописані права і обов'язки пасажирів», - сказав І.Бреус.

До того ж, відповідаючи на запитання УНІАН, І.Бреус наголосив, що відповідні інструкції видані проїзним бригадам і касирам. «Всі провідники і бригади проінструктовані щодо обігу іменних квитків. А на випадок виникнення конфліктних ситуацій організовано зв'язок з керівниками служб для ухвалення рішень зі спірних питань», - сказав І.Бреус.

До того ж він запевнив, що черг під час придбання квитків або труднощів з посадкою у поїзди не буде. «Істотних змін не передбачається. Система іменних квитків у нас вже використовувалася і особливих труднощів ми не виявляли», - відзначив І.Бреус.

Як повідомляв УНІАН, з 6 квітня «Укрзалізниця» вводить іменні проїзні квитки, окрім напрямків приміських і регіональних потягів. Під час придбання квитка іменні дані вносяться зі слів покупця і в цьому разі документ, який засвідчує особу пасажира, не потрібний. Водночас під час посадки оригінал документу обов'язковий до пред'явлення.