«Укрзалізниця» розраховує заощадити 40-50 млн грн на квиткових бланках

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») розраховує заощадити близько 40-50 млн грн на бланках суворої звітності, якими є бланки проїзних документів, за рахунок повсюдного запровадження електронних квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

«Бланки квитків, бланки суворої звітності замінять на звичайні бланки. Бланки суворої звітності залишаться тільки для міжнародного сполучення – для продажу квитків на потяги не українських залізниць. Така економія може становити 40-50 млн грн на рік», - сказав І.Бреус.

За його словами, повний перехід на електронний квиток є одним з основних завдань «Укрзалізніці».

«Використання електронного проїзного документа повністю відповідає європейським стандартам обслуговування пасажирів», - наголосив І.Бреус.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за січень-лютий поточного року через Інтернет було продано понад 400 тис. залізничних квитків. У 2012 році – понад 2,1 млн квитків. Водночас, за даними «Укрзалізниці», щодоби оформляється близько 175 тис. квитків.

З 6 квітня «Укрзалізниця» переходить на іменні проїзні квитки, які передбачають обов'язкову наявність посвідчення особи при посадці в потяг.