НКРЗІ переглянула тарифи на деякі послуги місцевого телефонного зв'язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), своїм рішенням переглянула Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та прийняла відповідне рішення щодо розміру тарифів на деякі послуги місцевого телефонного зв'язку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Характер перегляду тарифів та принципи їх зміни не повідомляються, проте, як випливає з тексту повідомлення, очікується підвищення тарифів.

У прес-службі НКРЗІ повідомили, що це рішення офіційно опублікують у понеділок, 8 квітня 2013 року.

Відзначається, що комісія «разом з представниками профспілок та роботодавців в рамках Робочої групи опрацювала варіант поетапного впровадження протягом 2013 року (відповідно з 01.05.2013 р. і з 01.11.2013 р.) нових Граничних тарифів».

Розроблений документ передбачає зміну окремих позицій прейскуранта, зокрема, розміру абонентської плати за користування телефонним апаратом.

Як наголошується в повідомленні, відповідно до статті 67 Закону «Про телекомунікації», тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України здійснюється на принципах базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням отримання прибутку; необхідності уникнення перехресного субсидування одних телекомунікаційних послуг за рахунок інших; стягнення почасової плати за фактичний час отримання споживачем телекомунікаційних послуг тощо.

Однак, на думку НКРЗІ, чинні Граничні тарифи на послуги місцевого телефонного зв'язку, насамперед, сільського, є збитковими для операторів телекомунікацій: зокрема, тарифи на сільський телефонний зв'язок становлять лише близько 40% від собівартості обслуговування.

Це рішення НКРЗІ буде подане на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і набуде чинності після його офіційного опублікування.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року НКРЗІ ухвалила рішення про збільшення Граничних тарифів на послуги місцевого телефонного зв'язку. Зміни до наразі чинних Граничних тарифів також вносилися в два етапи протягом 2012 року: перший - набув чинності з 1 липня 2012 р.; другий - з 1 листопада 2012 р. Згідно з рішенням, на першому етапі була збільшена щомісячна абонплата за користування основним телефонним апаратом на 5-10%, на другому етапі абонплата зросла ще на 10% (до 16,38 грн з 14,88 грн (без ПДВ) для телефонів без погодинної оплати і до 14,32 грн з 13,02 грн (без ПДВ ) з погодинною оплатою).

У НКРЗІ в 2012 році обґрунтовували прийняте рішення тим, що тарифи на окремі послуги «знаходяться нижче собівартості й покриваються за рахунок більш рентабельних сегментів ринку».

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови і шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.