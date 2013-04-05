Кількість занедбаних вантажних вагонів скоротилася на 40% - «Укрзалізниця»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») станом на початок квітня виявила 624 вантажні вагони, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів, проти 1099 вагонів місяцем раніше.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», на початок квітня кількість потягів, що простоюють, скоротилася до 12 порівняно з 20 на початок березня.

Зокрема, на Придніпровській залізниці (ПЗ) затримано 4 потяги з газом, на Одеській залізниці (ОЗ) на станції Іллічівськ-Поромна простоюють 5 складів з газом.

Як повідомляв УНІАН, фахівці Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» за перші два місяці цього року нарахували 146 млн грн за простій майже 950 тис. вагонів.

У 2012 році «Укрзалізниця» стягнула за простій залізничної техніки понад 942 млн грн. Штрафні санкції за простій одного вагона становлять 160 грн на добу, водночас середньодобова дохідність від задіяного в перевезеннях вантажів у межах України універсального вагона парку залізниць становить для критого вагона - 428 грн, платформи - 301 грн, піввагона - 848 грн.