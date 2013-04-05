Міжвідомча комісія дозволила експлуатацію швидкісних електропотягів Крюківського ВСЗ

Міжвідомча комісія дозволила експлуатацію швидкісних вітчизняних електропотягів Крюківського вагонобудівного заводу, повідомляє прес-служба підприємства.

За її даними, результати випробувань відразу двох міжрегіональних швидкісних двосистемних електропотягів підвищеної комфортності обговорювали члени комісії. Вони оглянули потяги, які стояли в новому зварювально-складальному цехові заводу.

Комісія зазначила, що склад і комплектність міжрегіональних двосистемних дев'ятивагонних електропотягів серії ЕКр1 виробництва ПАТ «КВБЗ» відповідають умовам технічного завдання, а їхні технічні характеристики і конструкція - сучасному світовому рівню аналогічної продукції відповідного класу.

«Дозволити експлуатацію за призначенням двох електропотягів ЕКр1-001 і ЕКр1-002 з максимальною експлуатаційною швидкістю 160 кілометрів на годину. Дозволити ПАТ «КВБЗ» виготовлення дослідної партії електропотягів ЕКр1 в кількості 10 одиниць», - йдеться у рішенні комісії під головуванням першого заступника генерального директора «Укрзалізниці »Миколи Сергієнка, яка працювала на Крюківському вагонобудівному заводі у п'ятницю, 5 квітня.

Як повідомляв УНІАН, міжрегіональний швидкісний двосистемний електропотяг підвищеної комфортності виробництва Крюківського вагонобудівного заводу в основному складі формується з 9 вагонів - двох головних і семи проміжних, проте за бажанням замовника склад потяга може бути змінено за кількістю і класом вагонів. Експлуатаційна швидкість - 160 км/год. При незначних доопрацюваннях експлуатаційна швидкість електропотяга може бути збільшена до 200 км/год.

Електропотяг має вагони першого, другого і туристичного класів і може перевозити 609 пасажирів, у тому числі і пасажирів в інвалідних візках. В одному з вагонів електропотяга обладнано бар.

Кожен вагон обладнаний потужною власною акумуляторною батареєю, що забезпечує тривалу підтримку працездатності обладнання та систем безпеки в аварійних ситуаціях. У вагонах застосована електроповітряна система опалення пасажирських салонів, водночас необхідну електричну потужність для цих цілей виробляють спеціальні трансформатори, розташовані в головних вагонах.

В електропотязі встановлено обладнання, що дозволяє організувати доступ до бездротового швидкісного Інтернету.

З метою забезпечення безпеки в кожному пасажирському салоні і кожному тамбурі встановлені відеокамери спостереження, зображення з яких записується на спеціальний сервер великої ємності, що дозволяє за необхідності переглянути всі події, що відбувалися під час руху за кілька днів. У потязі застосовані вхідні розсувні двері, що забезпечують високу щільність, також вони обладнані функцією, що виключає можливе защемлення пасажира.