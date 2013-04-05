Держава заборгувала Львову за ремонт доріг 153 млн грн - мер міста

Держава заборгувала Львову за роботи з реконструкції доріг 153 млн грн, повідомив УНІАН міський голова Львова Андрій Садовий.

„Надалі складною залишається ситуація з боргами, які держава має перед містом за роботи з реконструкції доріг, що виконувались у Львові. Станом на сьогодні цей борг перед містом становить 153 млн грн. Я дуже сподіваюсь, що держава виконає свої обов’язки перед Львовом. Адже це впливає на функціонування міста. Мене часто запитують, чому ми не завершуємо ремонт вул. Пасічної. А це, власне, є приклад того, які наслідки може мати зволікання з боку держави з фінансуванням робіт. Гроші не платить держава, винною стає міська влада, а страждають звичайні люди», - зазначив А.Садовий.

Він також зазначив, що „з понеділка, 8 квітня, за сприятливих погодних умов, у Львові розпочнуть ямкові ремонти на дорогах”.

„Поза усіма проблемами, які є в місті, на перший план сьогодні виходить стан доріг. Ситуація є навіть гіршою, ніж ми могли очікувати. В березні я інформував, що протягом місяця ми проведемо поточні ремонти на найбільш проблемних ділянках. Однак, погода скоригувала наші плани. Якщо підтвердяться прогнози і з понеділка в місті буде суха і відносно тепла погода, ми почнемо поточні ремонти на дорогах”, - зазначив мер Львова.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Микола Азаров 22 березня під час спілкування з користувачами мережі Faсebook заявив, що особисто перевірить якість ремонту доріг в Україні.

21 березня, виступаючи на засіданні ради регіонів при Президенті України, він повідомив, що для того, щоб привести у порядок близько 170 тис. км доріг, Україні потрібно 500 млрд грн.