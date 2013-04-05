В Україні можуть ввести плату за користування дорогами для великовантажних автомобілів

Міністерство інфраструктури України ініціює ведення плати за користування українськими дорогами для вантажних автомобілів важче 12 тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Києві міністр інфраструктури Володимир Козак.

«У якій країні ви їздите безплатно? Більше ніде. Практично скрізь є оплата доріг. Ми маємо вводити це поступово: зробити добре дорогу, а потім брати гроші за користування дорогою. Але поки що тільки з великовантажних автомобілів – понад 12 тонн», - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що платні дороги будуть обладнані вагами і оцінними лабораторіями.

Крім того, В.Козак зазначив, що сьогодні широке використання великовантажних автомобілів, які не платять за проїзд українськими дорогами, має серйозний негативний вплив на стан дорожнього полотна.

Разом з тим, питання розміру плати за користування дорогою, перелік потенційно платних доріг, впровадження штрафу за недотримання правил залишається дискусійним і має бути обумовлений у відповідному законопроекті, відзначають в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня під час відвідин Національного транспортного університету прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що вважає за необхідне обмежити рух великовантажного транспорту автомагістралями країни, щоб дороги менше руйнувалися. Він наголосив, що більшість магістралей будувалися досить давно і не були розраховані на великі навантаження.

"Необхідно виділити для такого важкого транспорту певні напрями, ці напрями зробити задовільними для руху такого транспорту, а з решти всіх напрямів обмежити рух важкого транспорту і впорядковувати (дороги – УНІАН)”, - сказав М.Азаров.