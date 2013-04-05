«Укрзалізниця» у березні збільшила продажі квитків через Інтернет у 2,4 разу

У березні «Укрзалізниця» реалізувала 295 тис. залізничних квитків, що в 2,4 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба відомства.

«У березні цього року пасажири оформили через Інтернет 6,3% проїзних документів на потяги від загальних продажів, тоді як у лютому в Інтернет-мережі купували 5,2% залізничних квитків», - зазначив перший заступник начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус, - зазначили в прес-службі.

Згідно з інформацією «Укрзалізниці», також збільшується кількість оформлення електронних проїзних документів на потяги категорії Інтерсіті+ – в березні через Інтернет реалізовано 11,7% проїзних документів від загальних продажів на цю категорію потягів.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує до кінця 2013 року запровадити електронні проїзні документи на всіх потягах далекого прямування у внутрішньому сполученні.

Продаж електронних квитків через сайт «Укрзалізниці» (booking.uz.gov.ua) на швидкісні потяги «Інтерсіті+» запроваджується в експериментальному порядку з 5 лютого. На першому етапі запровадження продажу електронних квитків технологія використовуватиметься на потягах категорії «Інтерсіті+», на другому етапі технологію продажу електронних проїзних документів планується застосувати на всі пасажирські потяги внутрішнього сполучення. Технологія передбачає, що пасажири, які оформили проїзні документи через Інтернет на потяги категорії «Інтерсіті+», можуть не звертатися в касу за роздрукуванням квитка на бланку проїзного документа, як це було раніше, а зможуть пред'являти самостійно роздрукований посадочний документ. Стюарди потягу прочитуватимуть штрих-код такого посадочного документа, перевірятимуть його легітимність і забезпечуватимуть посадку пасажирів на потяг.