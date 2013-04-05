Оновлення потрібно більш ніж половині парку пасажирських автоперевізників - міністерство

Понад половина вітчизняного пасажирського автомобільного транспорту потребує масштабного оновлення рухомого парку – лише 44% від загальної кількості автобусів відповідають всім нормам безпеки для перевезення пасажирів, повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, в Україні налічується 20,3 тис. пасажирських автоперевізників, які мають 85,7 тисяч автобусів. З них критичної зношеності досягли: 200 автобусів, які експлуатуються більш як 34 роки, 1200 – від 29 до 33 років, 3600 – від 24 до 29 років, 7900 – від 19 до 24 років. Середньої зношеності досягли 16 100 автобусів віком від 14 до 19 років. Частково відповідають нормам безпеки 19 тис. транспортних засобів – це автобуси віком від 8 до 13 років. І повністю відповідають нормам 37,7 тис. автобусів, які експлуатуються менше 8 років, а це лише 44% загальної кількості транспортних засобів.

«За оцінками експертів, кількість автобусів, які використовуються для пасажирських перевезень без отримання належних дозвільних документів, може досягати більш як 160 тис. Такі «нелегальні» перевізники не забезпечують потрібного рівня комфорту і безпеки, а також дедалі частіше потрапляють у дорожньо-транспортні події через низький професійний рівень водіїв, неналежні умови їх праці, незадовільний стан транспортних засобів і невиконання вимог щодо умов перевезення пасажирів", - зазначено в повідомленні.

Водночас, наголошує Мінінфраструктури, навіть за таких умов автотранспорт залишається найбільш затребуваним при пасажирських перевезеннях – у 2012 році ліцензованими автобусами перевезено 3448,7 млн. пасажирів. Отже, на сьогодні потреба в нових середніх автобусах становить 4,3 тис. одиниць, у великих – 8,3 тис., дуже великих, – 10,8 тис.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України подало уряду пропозиції щодо компенсації процентної ставки банківських кредитів перевізникам на придбання нових автобусів вітчизняного виробництва.

«Ми подали пропозицію, що передбачає надання перевізникам можливості оформити кредити під державні гарантії, платити не вище 5%. Всю різницю вище 5% держава візьме на себе», - зазначили в Мінінфраструктури.