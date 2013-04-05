В Україні буде розроблена державна програма розвитку IT-галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко під час наради з питань підготовки IT-спеціалістів, яка відбулася в Харківському національному університеті ім. В. Каразіна.

За його словами, ІТ-галузь дуже важлива для майбутнього України та розвитку практично всіх галузей економіки, IT-спеціалістів потрібно підтримувати, тому що серед тисяч програмістів є 1-2% тих, хто може дійсно створювати креативний конкурентоздатний продукт, і створення передумов для того, щоб у країні розвивалася вся галузь загалом, та поступового виходу на створення власного продукту є завданням уряду.

«В Україні буде розроблена Державна програма розвитку ІТ-галузі. Вона повинна бути комплексною, взаємопов’язаною і враховувати роль регіонів, оскільки на їх рівні також багато чого можна зробити», - сказав К.Грищенко, зазначивши, що Харків у цьому плані є гарним прикладом.

Під час наради обговорювалися, зокрема, питання участі IT-компаній у навчанні студентів, а також захисту авторського права та інтелектуальної власності.

«Сьогодні, - сказав К.Грищенко, - ми зібралися тут із представниками галузі, однієї з провідних у даний час, від якої залежить розвиток України, як і всього світу. Вона зараз так само важлива, як і машинобудування, не випадково у всьому світі авторське право на програмні розробки захищається на тому ж рівні, що і літературні тексти або наукові відкриття».

За словами віце-прем'єра, велике значення має якість підготовки фахівців. “Ми вперше в Україні проводимо таку нараду, і наше перше завдання - залучити IT-компанії до освітнього процесу. Студенти повинні отримувати реальні знання і досвід ще до закінчення вузів”, - сказав К. Грищенко.

У нараді взяли участь голова Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко, перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Сулима, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, представники та керівники IT-компаній.

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