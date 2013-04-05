Визначено інвестпроекти будівництва доріг в рамках державно-приватного партнерства

Міністерство інфраструктури і Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» готують інвестиційні проекти, які можуть бути реалізовані у рамках державно-приватного партнерства, повідомляє прес-служба міністерства.

Як наголошується у повідомленні, реформування галузі дорожнього господарства сприятиме залученню нових механізмів фінансування будівництва нових доріг, зокрема інвестування на основі державно-приватного партнерства, поширеного в країнах Європи. Участь приватного капіталу дозволить не тільки збільшити темпи оновлення мережі автодоріг, а й зменшити або відстрочити платежі з державного бюджету на будівництво доріг.

До того ж вже створено відповідну правову базу - закон про концесії, спеціальний закон про концесії на будівництво і експлуатацію автомобільних доріг, а також закон про державно-приватне партнерство.

Як наголосили у прес-службі, найбільш актуальними для реалізації на умовах державно-приватного партнерства є: будівництво 1-ї черги Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва, будівництво автомобільних доріг у напрямку Краківець-Львів-Броди-Рівне (258 км), будівництво автомагістралі від кордону з Російською Федерацією (КПП «Щербаківка») - Харків-Новомосковськ (209 км).

У перспективі на умовах концесії також можуть бути побудовані автомобільна дорога Одесса-Монаші з мостовим переходом через Дністровський лиман (на Рені) довжиною 81 км, дорога Уллянівка-Миколаїв-Херсон-Красноперекопськ-Сімферополь (532 км), дорога Дніпропетровськ-Запоріжжя-Мелітополь-Джанкой-Сімферополь (475 км).

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» розробив проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.

21 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи на засіданні Ради регіонів при Президенті України, заявив, що для того, щоб привести у порядок близько 170 тис. км доріг, Україні буде потрібно 500 млрд грн.