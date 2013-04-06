За півтора року існування вертолітний майданчик у Каневі прийняв 14 рейсів

За півтора року свого існування вертолітний майданчик у місті Каневі Черкаської області прийняв 14 рейсів.

Про це йдеться у відповіді куратору Черкаської області від партії «УДАР» у Верховній Раді, народному депутату Ірині Геращенко від Міністерства інфраструктури. Документ депутат розмістила на своїй сторінці в Facebook.

І.Геращенко повідомляє, що на будівництво вертодрому в Каневі з держбюджету було витрачено 130 млн грн.

Також Мінінфраструктури пояснило, чому народних депутатів не пускали на вертодром: «Підставою допуску пасажирів на територію вертодрому під час здійснення авіаційних перевезень є пред’явлення ними проїзних та інших документів, що встановлені відповідними нормативно-правовими актами України».

Разом з тим І.Геращенко зазначає, що не отримала відповіді на всі свої запитання. Зокрема, «…без відповіді залишилися запитання щодо того, хто ж були ці щасливі пасажири: туристи-шевченкофіли чи фани відстрілу кабанів у сусідніх мисливських угіддях? Яка така приватна структура охороняє цей начебто державний поки що об'єкт? Також без уваги залишилося запитання, скільки прибутку отримав бюджет України від рейсів на цей об'єкт? Чи, навпаки, ще й ці рейси здійснювалися за рахунок бюджетних коштів, бо везли ну дуже дорогих пасажирів. І останнє запитання: хто і коли відповість за цю вертолітну аферу? У країні, де щороку у бюджеті немає 100 млн на дитячу онкологію, є гроші на гелікоптери. 130 млн грн заради 14 рейсів», – написала І.Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) заявило, що вертодром «вертолітний майданчик Канів» у селі Пекарі є об'єктом державної власності і перебуває на їх балансі.

За офіційними даними Украероруху, вертодром «Канів» почав операційну діяльність з 1 березня 2013 року.