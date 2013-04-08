У Житомирській області підтоплено два мости. Для транспорту організовано об'їзд

У Житомирській області через повінь підтоплено два мости.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, у Коростишівському та Новоград-Волинському районах Житомирщини три населених пункти постраждали від водопілля, біля них підтоплені мости.

Через повінь підтоплений, зокрема, міст біля сіл Вирівка та Берегове Новоград-Волинського району, а також міст біля села Харитонівка Коростишівського району.

Зокрема, річки Случ у Новоград-Волинському районі та Тетерів — у Коростишівському — розлилися так, що затопили мости, які вели до вказаних сіл.

Наразі через підтоплення мостів правоохоронці та рятувальники організували об'їзд транспорту через сусідні села вказаних районів.

"Наразі повного очікуваного водопілля на Житомирщині ще немає, але підтоплення фіксуємо щодня, роботи з відкачки води з приватних садиб, мостів та інших споруд тривають", - уточнила І. Романюк.