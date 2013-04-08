Мінінфраструктури розробило порядок видачі прав судноводіям малих суден

Міністерство інфраструктури розробило порядок видачі посвідчень судноводіїв малих і маломірних суден (ММС).

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Проект відповідного нормативно-правового акту - наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна» визначає загальний порядок видачі посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден, що здійснюють плавання на внутрішніх водних і прибережних морських шляхах України, а також порядок проведення підготовки та перевірки (оцінки) знань і кваліфікації судноводіїв ММС.

Зокрема, для отримання посвідчення судноводія ММС кандидат повинен досягти віку щонайменше 18 років і бути визнаним придатним до управління ММС за станом здоров'я.

"Безумовною вимогою є також проходження спеціальної теоретичної та практичної (тренажерної) підготовки у схвалених навчальних закладах, перелік яких затверджується Мінінфраструктури за поданням Укрморрічінспекції, - уточнює прес-служба. - А також успішна здача іспиту і заліку з практичних (тренажерних) занять з управління та експлуатації ММС, з документальним підтвердженням".

Таким чином, порядок видачі посвідчення судноводія ММС, після його офіційного затвердження, буде поширюватися на всіх судноводіїв ММС, за винятком осіб, які виконують службові обов'язки на військових, рибальських і промислових суднах, а також здійснюють управління іншими ММС, які використовуються виключно в спорті та/або спортивному туризмі, а також осіб, які здійснюють управління спортивними вітрильними суднами.

"Набуття чинності актом, який вперше в історії України на державному рівні закріплює видачу посвідчень судноводія ММС має сприяти зниженню рівня аварійності та нещасних випадків на воді, запобіганню нанесення шкоди безпеці або належному порядку навігації шляхом посилення заходів державного контролю теоретичної і практичної підготовки судноводіїв малих/маломірних суден та надання дозволу на управління судном тільки тим особам, які дійсно повністю оволоділи всіма необхідними знаннями та навичками", - зазначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. 20 листопада 2012 року Верховною Радою України внесено зміни до статті 163 Закону України «Про транспорт», чим на законодавчому рівні закріплено, що видача посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден здійснюється Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті.